Humbekenaar Hugo Broos triomfeert in Afrika Cup

Hugo Broos uit Humbeek (Grimbergen) zorgde voor een eindzege voor Kameroen op de Afrika Cup. Hij is de eerste Belgische trainer die triomfeert in de Afrika Cup.

Met Egypte en Kameroen stonden de twee meest succesvolle ploegen uit de geschiedenis van de Afrika Cup tegenover elkaar. Egypte was de grote favoriet. Bij Kameroen rommelde het immers al een tijdje. Zeven spelers weigerden immers te spelen voor hun land in de Africa Cup en tijdens het tornooi ontstond er ook een discussie over de premies voor de spelers. Maar trainer Hugo Broos hield het hoofd koel, roeide met de riemen die hij had en nam tijdens de finale de juiste beslissingen. Zo slaagde hij erin om een 0-1 achterstand om te buigen naar een 2-1 voorsprong dankzij doelpunten van N’Koulou en Aboubakar. Twee spelers die Broos ten gepaste tijde het veld had opgestuurd. Het waren dus gouden wissels die uiteindelijk voor de eindoverwinning hebben gezorgd.

Broos was dan ook door het dolle heen na de match. De trainer uit Humbeek nam bij zijn aankomst in Kameroen een aantal beslissingen die hem heel wat kritiek opleverde. Zo stuurde hij enkele oudere niet gemotiveerde spelers de laan uit en trok hij voluit de kaart van de jeugd. Maar met deze eindzege hij heeft natuurlijk alle criticasters de mond gesnoeid.

Proficiat Hugo ! Broos wint Africa Cup met Kameroen https://t.co/bDshhxjkue pic.twitter.com/HUU7JLJfPS — didier reynders (@dreynders) February 5, 2017