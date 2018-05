Huurdersbond: “Woning huren in Vlaams-Brabant wordt stilaan onbetaalbaar”

Vlaams-Brabant heeft de duurste huurwoningen van Vlaanderen. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Huurdersbond. Een woning in onze regio huren, kostte vorig jaar maandelijks gemiddeld 647 euro. Dat is 35 euro (+5,7%) meer dan vijf jaar geleden. Ter vergelijking: het Vlaamse gemiddelde ligt op 600 euro. “Een woning huren is voor heel wat gezinnen in Vlaams-Brabant stilaan onbetaalbaar aan het worden,” aldus de Huurdersbond.

De grootste stijging vinden we in Vlaams-Brabant in de open en half open bebouwing. Voor een half open bebouwing betaal je vandaag maandelijks zo’n 685 euro, ofwel 83 euro meer dan in 2014. Voor een open bebouwing is dat 840 euro, 63 euro meer dan vier jaar geleden. Maar ook de appartementen, goed voor meer dan de helft van de huurmarkt in onze provincie, kosten gemiddeld al snel 640 euro per maand.

Het merendeel van de huurwoningen in onze provincie bevinden zich bovendien in de hoogste prijsklassen. De Huurdersbond vreest dan ook voor een verdere sociale verdringing in Vlaams-Brabant, waarbij de laagste inkomens volledig afgesloten raken van de huurmarkt. “De markt is zwaar verstoord, de overheid moet ingrijpen. Je kan verwonderd zijn over het feit dat de Vlaamse overheid wel bijzondere maatregelen neemt voor Vlaams-Brabant inzake de toewijzing van sociale huur- en koopwoningen, maar geen aangepaste maatregelen neemt als het over de huursubsidie gaat,” aldus de Huurdersbond.

De Huurdersbond pleit voor meer sociale huur, meer huurtoelages op de private huurmarkt, minder huurwaarborg en meer sociale huurkantoren. Daarbij krijgen verhuurders gegarandeerde inkomsten krijgen als ze hun kwaliteitsvolle woning toch betaalbaar verhuren.

Als we op gemeentelijk vlak kijken, zien we dat Vilvoorde met 4203 gezinnen de meeste gezinnen telt die in een huurwoning wonen, ongeveer één derde van alle Vilvoordenaren. Ook Halle, Grimbergen en Asse scoren hoog in die lijst.