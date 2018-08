Huurprijzen winkelpanden kelderen

De huurprijzen van winkelpanden kelderen. Vooral in kleinere steden wordt een hevige strijd geleverd om potentiële huurders. Dat blijkt uit een rapport van Cushman & Wakefield, de grootste makelaar voor retailvastgoed, en staat in De Tijd.

Volgens Cushman & Wakefield zijn er verschillende oorzaken voor de dalende huurprijzen. “Zo is er de opmars van e-commerce, maar ook langdurige werken, te weinig parkeerplaatsen of een voetgangerszone maken een handelscentrum onaantrekkelijk,” zegt Boris van Haare van Cushman & Wakefield.

In kleine steden schommelt de daling van de huurprijs tussen de 10 en 30 procent. Retailers zijn niet zo happig om een winkel te openen in het stadscentrum. Daardoor blijven panden leegstaan. Ook Halle en Vilvoorde – de belangrijkste winkelsteden in onze regio – kampen met zo’n leegstand. Om de panden toch verhuurd te krijgen, moeten eigenaars noodgedwongen de prijs drastisch laten zakken.

Beide steden doen dan dan verwoede pogingen om hun winkelcentrum nieuw leven in te blazen. Getuige daarvan de pop-ups, de ondergrondse parking in Vilvoorde en het geleidelijk autovrij maken van de Halse binnenstad. "Veel hangt af van het beleid van de stad dat gevoerd wordt. Een stad moet de consument willen ontvangen," zegt Boris Van Haare aan Radio 1.

De prijzen in de retailparken buiten de stad – denk aan Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw of The Leaf in Ternat - zijn de prijzen nog stabiel. “Ze hebben het voordeel dat ze vaak makkelijker bereikbaar zijn met de auto en er voldoende én gratis parkeergelegenheid is", besluit Van Haare.