Hyacintenjogging doet duit in zakje Kom op tegen Kanker

De Hyacintenjogging die Olympic Essenbeek Halle twee weken geleden organiseerde in het Hallerbos, krijgt nog een mooi staartje. Voor het eerst werd per inschrijving 1 euro voorbehouden voor Kom op tegen Kanker. De organisatie is dan ook blij dat ze in naam van de deelnemers aan de jogging 1.300 euro kan overhandigen aan het goede doel.