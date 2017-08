Iedereen akkoord met Ringtrambus

Er komt nog niet meteen een tram tussen de Heizel en Brussels Airport. Maar de lokale besturen van Vilvoorde, Machelen en Grimbergen zijn het nu wel eens geworden over een alternatief voor de file: de Ringtrambus. De trambus is een opstap naar de tram, maar is flexibeler. Hij rijdt maximaal in eigen bedding, zodat de reizigers kunnen rekenen op een snelle en betrouwbare dienstverlening.

Unaniem

Vanmiddag organiseerde de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn het Trambusparlement in het stadhuis van Vilvoorde. Daar bleek dat alle betrokken gemeente- en stadsbesturen zich unaniem achter de trambus en zijn tracé tussen de Heizel en Brussels Airport scharen. Eind vorig jaar maakte minister Weyts al 89 miljoen euro vrij voor de trambus op de Ringverbinding. “Nu er duidelijkheid is over het tracé en de inrichtingsprincipes voor de wegen, gaan we hierover in dialoog met de omwonenden. We willen de plannen zo nog beter inpassen in de lokale omgeving,” zegt een tevreden Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Impuls voor Vilvoorde

Volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte zal de Ringtrambus een sterke impuls geven aan de mobiliteit en de stadsvernieuwing. “Het handelscentrum wordt beter bereikbaar vanuit de omliggende gemeenten en deelgemeenten, en dat op een duurzame manier. Onze groeiende stad krijgt een hoogwaardige openbaar vervoer- en fietsverbinding. De ambitie van het Ringtrambusproject is om automobilisten uit hun wagen te lokken,” zegt Bonte.

Iedereen tevreden

Ook de burgemeesters van Grimbergen en Machelen zijn tevreden. Het westelijke deel van het tracé loopt van de Heizel naar Strombeek-Bever en Vilvoorde. “Vele Grimbergenaren werken in Brussel of op de luchthaven en beide initiatieven kunnen alleen maar uitnodigen om na te denken over een alternatieve manier om zich te verplaatsen”, meent Marleen Mertens. In het oosten verbindt de Ringtrambus Vilvoorde via Machelen en Diegem met Brussels Airport. “Machelen krijgt door de aanleg van de trambusverbinding en de heraanleg van de Woluwelaan een groene as naar Diegem. Het wordt op en rond de Woluwelaan een pak aangenamer toeven”, besluit Jean-Pierre De Groef.

Geïnteresseerden kunnen alle plannen bekijken op www.brabantnet.be.