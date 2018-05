Ikea schrapt banen, ook Zaventem getroffen

Woonwarenhuisketen Ikea schrapt honderdvijftig banen. De meeste ontslagen vallen in thuisland Zweden, maar ook in ons land zullen in Zaventem een aantal mensen hun job verliezen.

Hoeveel banen er in ons land zullen verdwijnen, is nog onduidelijk. Ikea schrapt banen in de global support-afdeling. Deze medewerkers die instaan voor bijvoorbeeld human resources, marketing en communicatie, zijn in ons land tewerk gesteld in Zaventem.