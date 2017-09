Illegale slachtplaats voor schapen opgedoekt in Gaasbeek

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft vrijdag in Gaasbeek (Lennik) in samenwerking met de lokale politie Pajottenland een illegale slachtplaats opgedoekt. Volgens FAVV-woordvoerster Katrien Stragier werden er ter plaatse 65 levende schapen aangetroffen. Een 30-tal anderen waren reeds gedood.

"Alle levende schapen en het aangetroffen slachtafval werden in beslag genomen. Het slachtafval werd inmiddels voor vernietiging naar Rendac afgevoerd. We hebben ook de nodig pv's opgesteld", aldus Stragier. De interventie verliep zonder incidenten. Ben Weyts, als Vlaams minister bevoegd voor dierenwelzijn, laat via zijn woordvoerder weten dat er kordaat wordt opgetreden tegen dergelijke inbreuken op het dierenwelzijn. (foto archief RINGtv)