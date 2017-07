Impuls van 36.000 euro voor jeugdverblijf Zennedal in Buizingen

In totaal 53 erkende jeugdverblijven in heel Vlaanderen krijgen ruim een miljoen euro extra middelen voor investeringen. Dat besliste Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Met dit geld kunnen vakantieverblijven hun accommodatie toegankelijker, moderner, brandveiliger of kindvriendelijker maken. “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend op vakantie te gaan”, zegt Weyts. “Ook mensen met een handicap of zorgbehoefte moeten met vakantie kunnen gaan. Het vergt inspanningen en investeringen die niet onmiddellijk rendabel zijn. Net daarom komen wij tussen met financiële steun”, verduidelijkt minister Weyts.

In onze provincie zijn er vier vakantiehuizen die een subsidie krijgen. Het grootste bedrag, zo’n 35.989 euro, gaat naar Zennedal in Buizingen. Dat vakantiehuis wil brandveiligheidswerken uitvoeren maar dat vraagt natuurlijk een stevige investering. In Zennedal kunnen zo’n 150 jongeren verblijven. (foto: Parochies in Beweging)