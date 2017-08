Impuls van 50.000 euro voor Diepvennen Londerzeel

Het verblijfpark Diepvennen in Londerzeel krijgt een subsidie van 50.000 euro. Het geld komt van minister Ben Weyts (NV-A) die via Toerisme Vlaanderen investeert in de verdere uitbouw van kwalitatief toeristische logies. In totaal maakte de minister van Toerisme 1.200.000 euro vrij voor logies die investeren in kind- en familievriendelijke voorzieningen.

In onze provincie Vlaams-Brabant gaat er 133.111 euro naar 5 logiesuitbaters. Weyts focust gericht op structurele verbeteringen, zoals volledig toegankelijke en kindvriendelijke voorzieningen en de aanleg van camperplaatsen. Weyts: “Zulke investeringen zijn vaak niet echt rendabel. Net daarom geven we de logies een steuntje in de rug via subsidies. Door gericht te investeren in kindvriendelijkheid en toegankelijkheid, spelen we in op een duidelijke nood”, aldus de minister. Onder meer ‘Diepvennen’ in Londerzeel diende hiervoor een subsidieaanvraag in. Met succes want het verblijfspark kreeg een subsidie van zo’n 50.000 euro. (foto Diepvennen Londerzeel)