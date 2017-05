Inbraak via dak bij Media Markt Sint-Pieters-Leeuw

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben dieven ingebroken in het Media Markt filiaal aan Shopping Pajot langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De daders braken het gebouw binnen via het dak en gingen onder andere met een grote voorraad smartphones aan de haal.

Er zijn niet veel details bekend over de buit, maar het gaat onder meer over iPhones en toestellen van het merk Samsung. Het filiaal van Media Markt in Sint-Pieters-Leeuw kreeg al vaker dieven over de vloer, ook al via het dak overigens. De lokale politie laat weten dat het onderzoek loopt. Het labo is woensdagochtend ter plaatse gegaan voor sporenonderzoek.