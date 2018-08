Inbraken in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise dalen sterk

Het aantal woninginbraken is in de politiezone KLM sterk gedaald. In 2016 telde de zone nog 230 inbraken, vorig jaar nog maar 140. Een daling van één derde op een jaar tijd. Ook het aantal diefstallen in winkelzaken daalt, net als de diefstal van fietsen. Het aantal diefstallen uit wagens is dan weer sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers in het jaarverslag van de politiezone.

Er valt wel geen rode draad te trekken tussen de drie gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise. Vooral in Meise (van 124 naar 63) daalt het aantal inbraken sterk, en in mindere mate ook in Londerzeel (van 74 naar 51). Ook tussen 2015 en 2016 daalde de inbraken in beide gemeenten. In daalt Kapelle-op-den-Bos (van 32 naar 30) het aantal woninginbraken lichtjes tegenover 2016, maar stijgt het aantal wel tegenover 2015 (17).

Toch kan de politiezone een mooi cijfer voorleggen, met vorig jaar 33,7 procent minder woninginbraken dan in 2016 en 43,5 procent minder tegenover 2015. De buurt rond de A12 en de grote invalswegen blijven- niet onlogisch - het meest inbraakgevoelig.

Wat met diefstallen?

Verder neemt ook het aantal diefstal in handelszaken sterk af (-45 procent). Het aantal winkeldiefstallen is dan weer met 14 procent gestegen, vooral in de Colruyt in Londerzeel en de Okay in Meise. Het feit dat de Colruyt Group actief werkt op de problematiek, bepaalt volgens de politiezone mee het cijfer.

Het aantal fietsdiefstallen is in 2017 met 20% gedaald (147 naar 113). Vooral Londerzeel scoort daar opvallend goed, want in de andere gemeenten blijft het aantal ongeveer gelijk.

Minder goed tot slot is het aantal diefstallen uit auto's. Die is het voorbije jaar met één derde gestegen (van 82 naar 115). Vooral Meise en Londerzeel scoren op dat vlak slecht. Het aantal gestolen voertuigen bleef nagenoeg ongewijzigd (van 13 naar 12).