Inbrakenplaag in Ternatse wagens houdt aan

De inbrakenplaag in wagens in Ternat blijft aanhouden. Vannacht werd opnieuw in enkele auto’s ingebroken. In totaal gaat het al om 19 diefstallen dit jaar, waarvan 15 de voorbije twee weken.

Vaak gaan de dieven op dezelfde manier te werk: ze maken het kleine achtervenstertje kapot om zo weinig mogelijk schade aan te richten, waarna ze in de wagens op zoek gaan naar waardevolle spullen.

Vooral GPS-toestellen zijn volgens de politiezone TARL in trek, omdat daders via het toestel je thuisadres kunnen achterhalen. Vervolgens wachten de dieven het geschikte moment af - bijvoorbeeld wanneer de wagen niet op de oprit staat - om in te breken in je woning.

Maar de dieven gaan ook met andere zaken aan de haal. “Het gaat van navigatiesystemen tot het stuur van het voertuig of werkmateriaal dat in de auto ligt. In sommige gevallen is er zelfs helemaal niets gestolen,” zegt de politiezone.

Op sociale media merken sommige Ternattenaren jongeren op die zich verdacht gedragen. “We roepen de inwoners op om alle verdachte personen of handelingen meteen te melden via het noodnummer 101,” zegt de politie.

Burgemeester Luc Wachtelaer van Ternat reageert vanavond in ons nieuws op RINGtv over de inbrakenplaag die zijn gemeente teistert. Op de Facebookpagina van Ternat vind je ook tips om inbraken in je wagen te voorkomen.