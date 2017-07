Inbreker Dilbeek crasht na achtervolging op E19 in Seneffe

Een man die in Dilbeek betrapt werd tijdens een achtervolging, crashte maandag na een lange achtervolging op de E19 in Seneffe (Henegouwen). De politie heeft de man kunnen inrekenen.

De politie werd gealarmeerd nadat enkele inwoners van Dilbeek bij hun thuiskomst een inbreker hadden betrapt. De man, die geld en juwelen had buitgemaakt, ging er vandoor met een auto. De Dilbeekse politie kreeg de vluchtauto in beeld en zette, samen met de federale wegpolitie, de achtervolging in. De man probeerde te vluchten via de Ring rond Brussel en nam vervolgens de E19 richting Bergen. Al die tijd bleef de politie hem op de hielen zitten. Eenmaal Nijvel voorbij ging het echter fout. De inbreker belandde ter hoogte van Seneffe in de vangrails en probeerde te voet een maïsveld in te vluchten.

Met een speurhond en een helikopter werd de omgeving uitgekamd. Met succes. De verdachte, een 32-jarige man met Franse nationaliteit, werd opgepakt en verhoord. Een deel van de buit werd teruggevonden in een berm naast de snelweg.