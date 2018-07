Inbrekers komen vaak van over de grens

In Galmaarden is het aantal diefstallen met braak vorig jaar sterk gedaald in vergelijking met 2016. Het aantal daalde van 61 naar 20. Het gros van die inbraken wordt gepleegd door daders die vanuit Frankrijk komen. Dat zegt korpschef Marc Hellinckx, die pleit voor de installatie van camera's langs de A8.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws toonde een grootschalig onderzoek van de politie aan dat inbrekers bijna allemaal via de A8 via Bever naar Galmaarden en Tollembeek komen. Volgens korpschef Hellinckx beseffen deze inbrekers maar al te goed dat daar geen camera's staan, wat in de riching van Lennik en Brussel wel het geval is.

Voor de korpschef is het dan ook een uitgemaakte zaak dat de inbrekers uit de omgeving van Edingen en Frankrijk komen. Om het fenomeen te bestrijden, pleit Marc Hellinckx voor de installatie van camera's langs de A8 in Bever en in Tollembeek. "Camera's hebben wel degelijk al hun nu bewezen in de strijd tegen inbraken", aldus de korpschef.