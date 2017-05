Inburgeren op stelten

Voor de 27-jarige Zahid is geen moeite te veel om zich te integreren in zijn nieuwe thuisbasis Merchtem. Eerder kondigde hij al aan dat hij samen met de integratieambtenaar huisbabbels wil organiseren om de Merchtemnaren beter te leren kennen en ook zijn Nederlands te oefenen. (lees ook: Vluchteling Zahid uit Merchtem: "Ik heb een droom")En ondertussen heeft hij ook een bezoek gebracht aan één van de bekendste verenigingen van Merchtem: de Koninklijke Merchtemse Steltenlopers.

"Zahid trok ons uniform aan en kon na een uitleg en een paar lessen zelfs al enkele passen alleen op kleine stelten afleggen. Hij heeft ook al eens op de ladder geklommen om de hoogte van onze hoogste stelten eens mee te maken, maar dit was nog een ietsje te veel gevraagd", lacht voorzitter Roger Dalemans. "Nadien hebben wij zelfs al een kostuum aangepast en de afspraak gemaakt om nu elke zaterdagnamiddag -wanneer hij vrij is- te komen oefenen in ons lokaal zodat hij een eerste optreden actief kan meemaken bij de opening van de avondmarkt in Merchtem op vrijdagavond 30 juni om 18u in Merchtem-centrum."