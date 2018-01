Incident rond 'smeulend lichaam' in crematorium Zemst

Tijdens een schoolrondleiding in crematorium Daelhof in Zemst zouden in november vorig jaar leerlingen erg geschrokken zijn omdat ze een smeulend lichaam in de oven zouden hebben gezien. De directie betwist de feiten.

Tijdens de rondleiding zou nog een lichaam in een openstaande oven hebben gelegen. Dat beweert één van de leerlingen van de Virgo+ school in Vilvoorde. De vader van één van de meisjes vindt dat dit niet door de beugel kan. "De oven stond open en de persoon lag daar nog in. Mijn dochter was erg geschrokken, haar eigen moeder is pas 2 jaar geleden gecremeerd. Dit is ongehoord", zegt de man.

De directie van het crematorium reageert verrast. Het zou zeker niet gaan om een lichaam dat aan het smeulen was. Nog volgens het crematorium waren de leerlingen op voorhand bovendien verschillende keren gewaarschuwd en hoefden ze niet te gaan kijken.