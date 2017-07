Incovo legt sluikaanvoer asbestcement aan banden

De intercommunale Incovo gaat vanaf morgen streng toezien op de aanvoer van asbestplaten in de recyclageparken van Meise en Londerzeel. De jongste weken was de inzameling van asbestcement daar ongewoon hoog. Een gevolg van het feit dat in buurgemeenten als Buggenhout en Lebbeke (Oost--Vlaanderen) de asbestinzaming in de recyclageparken tijdelijk is gestopt.