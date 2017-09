Incovo ondekt fraude met valse afvalzakken

De intercommunale Incovo, die instaat voor de huisvuilophaling en de recyclageparken in Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde, Zemst, heeft een fraude ontdekt met valse afvalzakken. De lokale politie van de zone VIMA (Vilvoorde en Machelen) is een onderzoek gestart.

Incovo ontdekte het misbruik tijdens een routinecontrole. De afvalzakken van de intercommunale zijn beveiligd tegen namaak waardoor valse exemplaren doorgaans snel opgespoord worden. De valse huisvuilzakken zijn al enkele maanden in omloop, maar in het belang van het onderzoek werd dit pas nu bekend gemaakt.

De valse afvalzakken werden voor dezelfde prijs verkocht als de echte zakken. Incovo miste daardoor heel wat inkomsten. De namaakzakken zijn herkenbaar aan de productiecode naast het Incovo-logo aan de voorzijde van de afvalzak. Voor alle valse afvalzakken is deze ‘13/04/15-J’. (zie foto 2)

Valse zakken worden terugbetaald mits ondertekende verklaring

Incovo en de politie roepen burgers op om na te gaan of ze zelf in het bezit zijn van zakken met de betrokken productiecode. De valse afvalzakken mogen uiteraard niet verder worden gebruikt. Incovo vraagt daarom dat alle zakken met deze code worden ingeruild. Dat kan bij Incovo in Vilvoorde of in één van de recyclageparken die Incovo beheert.

Inwoners kunnen de zakken terugbetaald krijgen op voorwaarde dat ze een ondertekende verklaring meebrengen waarin ze vermelden waar ze hun hun huisvuilzakken hebben aangekocht. Deze verklaringen kunnen helpen bij het traceren van de verdeelpunten en de producenten van de zakken. Een voorbeeld-verklaring vind je op www.incovo.be. De intercommunale raadt ook aan om enkel huisvuilzakken te kopen in de officiële verkooppunten.