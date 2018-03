Incovo verdeelt de opbrengst van laatste taxusactie

In 2017 konden de inwoners van Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde, Zemst voor de laatste keer taxussnoeisel voor Incovo naar de recyclageparken brengen. De opbrengst ging de voorbije jaren altijd naar lokale goede doelen die werken rond kankerbestrijding of hulp aan mensen in nood. “Binnen de Incovo-gemeenten blijkt solidariteit geen loze term. Er konden met de hulp van de gemeentebesturen dan ook negen organisaties of projecten voor steun geselecteerd worden”, zegt Incovo-directeur Jan Buysse. “Het gaat om Kanjers van vrouwen en het Kom op tegen Kanker-initiatief van Rossem Leeft in Meise, de actie Steun Max in Vilvoorde, het antikankerfonds, de vzw Ouders van verongelukte kinderen en vzw Villa Clementina via Zemst for Life, het Rode Kruis in Londerzeel, en Diegem Loopt tegen Kanker en 1000 km tegen kanker door het gemeentebestuur in Machelen. In het totaal zal er 3860 euro worden geschonken aan de verschillende goede delen, allemaal dankzij de taxusinspanningen van de inwoners. “

Vanaf dit jaar loopt de taxusactie niet meer. “Voorheen werd taxussnoeisel ingezameld om er een medicijn in de bestrijding van borstkanker mee aan te maken,” zegt Alex Heyvaert, voorzitter van Incovo. “Blijkbaar zijn de stocks van taxussnoeisel door de succesvolle acties zo groot dat er niet langer vraag naar is. We kunnen ingezameld taxussnoeisel voorlopig aan de straatstenen niet kwijt. Er zit niets anders op dan het terug als te composteren groenafval te beschouwen, helaas”.