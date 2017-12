INCOVO waarschuwt voor valse afvalzakken

Sinds begin september is de politie bezig met een onderzoek naar de verkoop en het gebruik van nagemaakte afvalzakken, laat INCOVO op zijn website weten. De valse zakken zijn makkelijk te herkennen: INCOVO is gedrukt in bruine letters op een witte achtergrond, de productiecode aan de voorzijde is 13/04/15-J.

Wie, zonder het te weten, dergelijke valse zakken aankocht, kan deze inleveren bij INCOVO of op het recyclagepark en krijgt dan zijn geld terug. "Zo vermijden we dat inwoners zelf slachtoffer worden van deze fraude", klinkt het. Enige voorwaarde is wel het invullen van een formulier, terug te vinden op de website van INCOVO.

Om de fraude definitief te stoppen, zullen de valse zakken voortaan niet langer worden meegenomen door de vuilniswagen. Vanaf 18 december zal het gebruik van de nagemaakte zakken worden beschouwd als sluikstorten en daarvoor kan je uiteraard worden beboet.

Meer info op www.incovo.be