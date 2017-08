Incovo zoekt meer taxussnoeisel

Veel gemeenten en intercommunales stopten dit jaar door marktomstandigheden met de taxusinzameling. Incovo besliste om verder in te zamelen, maar de resultaten vallen tegen.

Blijkbaar is er bij veel inwoners verwarring door de berichten van stopzetting in andere gemeenten. Voorlopig zamelde Incovo – in vergelijking met de voorgaande jaren - minder dan de helft taxus in. Incovo roept inwoners daarom op om het taxussnoeisel apart te blijven houden en naar het recyclagepark te brengen.

De opbrengst van het snoeisel blijft voorbehouden aan de strijd tegen kanker. De jonge twijgjes moeten zo zuiver mogelijk zijn en worden binnen de 24 uur bewerkt. Zo gaan er zo weinig mogelijk kostbare stoffen verloren.

De taxusactie bij Incovo loopt nog tot 26 augustus 2017. Tot dan kunnen inwoners gratis met het snoeisel op de zes recyclageparken van Incovo terecht.