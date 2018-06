Index kansarmoede het laagst in Halle-Vilvoorde

In het Vlaamse Gewest stijgt het aantal kinderen dat in kansarmoede leeft. Dat blijkt uit cijfers die Kind en Gezin gisteren bekendmaakte. Opvallend is dat de kansarmoede index -dat is de index die aangeeft hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in een situatie van kansarmoede - in Halle-Vilvoorde (5,9 %) heel wat lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde (13,76 %).

Gisteren maakte Kind en Gezin bekend dat de kansarmoede-index 2017 voor het Vlaamse Gewest 13,76 % bedraagt en daarmee 0,94 procentpunt hoger ligt dan die van 2016.

De index is in elke provincie toegenomen en toch zijn er grote provinciale verschillen. In Antwerpen ligt de index met 17,6 % het hoogst, in Vlaanderen met 8,3 % het laagst. In Halle-Vilvoorde ligt de index nog lager: 5,9 % Binnen Halle-Vilvoorde scoort vooral de driehoek Vilvoorde (17,7 %)-Zaventem (14,1%)-Machelen (12,3%) slecht. Ook Wemmel, Dilbeek en Asse scoren minder goed.

Uit de cijfers van Kind en Gezin blijkt verder dat de kansarmoede vooral in centrum- en grootsteden is toegenomen, maar wat dat betreft doet Halle het in onze regio opvallend goed ('slechts' 4,5 %).

In vergelijking met 2012 is de kansarmoede in Halle-Vilvoorde wel gestegen, van 4 % in 2012 naar 5,9 % in 2017. Vooral in Wemmel (+12,3 +) en Vilvoorde (+ 11,9 %) was er een opvallende stijging.