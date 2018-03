Industrieel verleden Vilvoorde steeds meer zichtbaar in de stad

Aan de ingang van het Hanssenspark, langs de Koepoortstraat staat sinds gisteren een draaibank van Mondiale. De fabriek, die tot 1989 gevestigd was aan het park, specialiseerde zich in metaalbewerkingsmachines, maar ook de eerste Vilvoordse wagen werd er gemaakt.

De machine werd geschonken door Vilvoordenaar Louis Renotte. Hij werkte er jarenlang mee in zijn eigen bedrijf. Enkele jonge kunstenaars, onder wie Sander Heremans uit Vilvoorde, smukten de draaibank op: “Het is eigenlijk een eerbetoon aan de Vilvoordse industrie met een grappige en creatieve kwinkslag. Zo is er bijvoorbeeld een vijs die zegt screw you all.”

Borstelkammachine

De tweede machine, een borstelkammachine, staat op het Vilvoordse Haardplein en werd geschonken door de borstelfabriek Van Landegem. Dat bedrijf was tot 2016 actief in Vilvoorde. De stad was tot na de Tweede Wereldoorlog het centrum voor de productie van verfborstels en penselen.

Open Monumentendag

Met de twee nieuwe aanwinsten breidt het Vilvoordse openluchtmuseum voor het eerst sinds tien jaar uit. In 1989 werd het eerste machine geplaatst. Daar kwamen verschillende machines bij tot 2007. Een deel daarvan verdween door werken weer uit het straatbeeld. Ook die wil de stad terugplaatsen. Bedoeling is om tegen de Open Monumentendag van september een wandeling te kunnen organiseren langs een tiental geplaatste toestellen.