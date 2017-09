Inez De Coninck trekt lijst N-VA in Opwijk

In Opwijk trekt Inez De Coninck de lijst van N-VA voor de verkiezingen van oktober volgend jaar. Ze is ondervoorzitter van de N-VA fractie in het parlement en sinds 2012 is ze schepen in Opwijk

Inez De Coninck, geboren en getogen in Opwijk, wordt door N-VA Opwijk Mazenzele naar voren geschoven als lijsttrekker bij de verkiezingen van 2018. Inez De Coninck is al sinds 2012 schepen in Opwijk. als schepen is ze bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, leefmilieu, publieke ruimte en dierenwelzijn. Tegelijkertijd is De Coninck ook kamerlid en is ze ondervoorzitter van de N-VA fractie in het parlement.

N-VA heeft in Opwijk naast Inez De Coninck nog 3 andere schepenen: Patrick De Smedt, Johan Deleu en Jan Couck.