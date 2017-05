Infomoment over twee windturbines in Beersel

Energiebedrijf Engie Electrabel heeft meer uitleg gegeven bij zijn plannen om twee windmolens te bouwen in de Beerselse deelgemeente Lot. Ze moeten het sluitstuk vormen van het windturbinepark langs het kanaal Brussel-Charleroi. De gemeente Beersel ziet de twee windmolens liever niet komen. Zij gaf eerder al een negatief advies.

Net achter de site van Amacro in Lot zouden de twee windturbines komen. Ze moeten het sluitstuk vormen van het windturbinepark langs het kanaal Brussel-Charleroi, waar nu al 8 exemplaren groene energie opwekken. Maar de gemeente Beersel ziet de nieuwe windmolens liever niet komen. Twee van de acht exemplaren langs het kanaal staan al op het grondgebied van Beersel, en dat is meer dan genoeg volgens het gemeentebestuur. Het gaf een negatief advies.

"Voor Vlaams-Brabant is het zo dat door de aanwezigheid van de luchthaven, de mogelijkheden om windturbines te zetten vrij beperkt zijn. En dan moet ik eigenlijk zeggen dat deze industriële site de ideale locatie is", reageert Jan Caerels, de projectleider van Engie Electrabel. "Qua geluid en slagschaduw is er een zeer beperkte impact op het centrum van Lot. Ik zou zelfs zeggen, de impact gaat lager liggen dan de normen van VLAREM die op zich al heel streng zijn."

Uiteindelijk is het niet de gemeente, maar de provincie die over de milieuvergunning beslist. En die staat volgens Engie Electrabel wél achter het project. Binnen de twee jaar kunnen de turbines er dus komen, en dan zal niet enkel de Beerselse industrie ervan kunnen genieten.