Infrabel laat schapen en geiten grazen in Dilbeek

Niet verschieten als je in Dilbeek schapen en geiten ziet grazen in de spoorwegbermen. De kuddes zijn niet verdwaald, maar maken deel uit van een proefproject van Infrabel om moeilijk bereikbare spoorbermen op een ecologische manier te onderhouden.

De schapen en geiten zullen drie keer per jaar drie weken lang het groen langs de spoorwegbermen opeten. Tegelijk hoopt Infrabel dat ze bepaalde invasieve - waaronder de Japanse duizendknoop - plantensoorten kunnen uitroeien door ze op te eten. De dieren zullen enkel ingezet worden op afgesloten stukken berm, zodat ze niet op de sporen raken.

Het inzetten van de schapen en geiten kost Infrabel zo'n 1000 euro per jaar. In Dilbeek en Mechelen wordt het project getest. Als de analyse positief is, gaat Infrabel op meerdere plekken schapen en geiten inzetten over het hele land.

