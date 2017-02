Infrabel sensibiliseert leerlingen over de gevaren van spoorlopen

Infrabel wijst jongeren op de gevaren langs het spoor en de overwegen. En dat is nodig want het voorbije jaar kreeg de spoorwegbeheerder zo’n 700 meldingen van spoorlopers. Om de jongeren te sensibiliseren worden er regelmatig scholen uitgenodigd in het logistiek centrum in Denderleeuw. Donderdag waren de derdejaars elektriciteit van het KTA Liedekerke er te gast.

Eerst werkten de leerlingen aan een project rond veiligheid, daarna brachten ze een bezoek aan het seinhuis van waaruit al het treinverkeer wordt geregeld. Daar wordt gewaakt over de veiligheid op en rond het spoor. Maar die veiligheid wordt haast dagelijks in gevaar gebracht door spoorlopers. “Vorig jaar hebben we bijna 700 meldingen gekregen van spoorlopers. Dat is gigantisch veel. We hebben vorig jaar ook een enquête uitgevoerd en daaruit blijkt dat vooral jonge mannen vanaf 20 jaar aan spoorlopen doen. Daarom willen we vooral jongeren sensibiliseren en hen opnieuw duidelijk maken hoe belangrijk het is om de regels te volgen”, zegt Charlotte Verbeke van Infrabel.

Ook negeren dagelijks tientallen weggebruikers de slagbomen aan een overweg. “Ook hier maken we de leerlingen duidelijk dat ze niet alleen een zware overtreding begaan maar ook spelen met hun leven”, aldus Verbeke.