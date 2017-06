Ingrijpende maatregelen om Sint-Rochus (Halle) verkeersveiliger te maken

In Halle wil het stadsbestuur de wijk Sint-Rochus, waar toch zo’n 9.000 mensen wonen, verkeersveiliger maken. Hiervoor werd een ingrijpend verkeersplan uitgewerkt. Dat voorziet een zone 30 in nagenoeg de ganse wijk. Voorts worden de Sint-Rochusstraat, de Melkerijstraat en de Halleweg eenrichtingsstraten.

Om deze moeilijke denkoefening tot een goed einde te brengen werd een beroep gedaan op het mobiliteitsplatform. Dat platform bestaat uit een aantal verkeersdeskundigen, afgevaardigden van de fietsersbond en de politie, de burgemeester (bevoegd voor mobiliteit) en de schepen van Openbare Werken. Het mobiliteitsplatform vergaderde meerdere malen en heeft nu een aantal oplossingen geformuleerd waarmee de gemeenteraad aan de slag kan gaan.

Het verkeersplan bevat alvast enkele opmerkelijke maatregelen. Zo wil het mobiliteitsplatform dat er in de ganse wijk een zone 30 wordt ingevoerd. De zone 30 zou niet van toepassing zijn voor de Welkomstlaan (landingsbaan) en de Nijvelsesteenweg (vanaf de warenhuisketen Spar).

Om een einde te maken aan de gevaarlijke verkeerssituatie op de Sint-Rochusstraat pleit het mobiliteitsplatform voor een verkeerslus. Daarbij worden de Sint-Rochusstraat en de Melkerijstraat eenrichtingsstraten. De Sint-Rochusstraat zou gebruikt worden door het verkeer dat het centrum van Halle wil verlaten, de Melkerijstraat zou voorbehouden blijven voor het verkeer dat naar het station of Halle-centrum wil.In beide straten zouden er parkeerstroken en fietsvoorzieningen komen. Ook op de Halleweg zou er eenrichtingsverkeer worden ingevoerd in de richting van Essenbeek tussen de Goudvinkenlaan en de Kruisstraat.

Nieuwe fietspaden zouden er aangelegd worden in Albertstraat en de Halleweg. In de Sint-Rochusstraat, de Melkerijstraat, Pastoor Bernaertstraat, Baltahazastraat en de Goudvinkenlaan zullen er fietssuggestiestroken geschilderd worden omdat hier te weinig plaats is voor een volwaardig fietspad.

Om het sluipverkeer te weren dat van de A8 via de Biezeweide Halle wil bereiken, wil het mobiliteitsplatform de Biezeweide ter hoogte van de Roodkruisstraat doorknippen. Op die manier kan er aan de oude brouwerij Vanderlinden een pleintje worden aangelegd.

Om de parkeerdruk in de woonstraten te verminderen, zou er een grote pendelparking kunnen aangelegd worden aan de Welkomstlaan. Ook zou er in een aantal straten betalend parkeren worden ingevoerd zodat de bewoners toch nog in de buurt van hun woning kunnen blijven parkeren. Zij moeten wel een bewonerskaart kopen (50 euro voor de eerste kaart, 250 euro voor de tweede kaart)

Over twee weken zal de Halse gemeenteraad zich buigen over dit nieuwe verkeersplan. Als het groen licht krijgt zou het eind augustus al uitgevoerd kunnen worden.