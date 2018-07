Het gemeentebestuur van Grimbergen gaat in de Meerstraat in deelgemeente Beigem een inhaalverbod instellen. Zo wil het komaf maken met de overdreven snelheid waaraan chauffeurs zich in deze straat steeds vaker bezondigen.

Inhaalverbod in de Meerstraat in Beigem

Het verkeer op de grote verkeersassen in Grimbergen is, net als in de omliggende gemeenten, de voorbije jaren sterk toegenomen. Onder andere het verkeer op de as Nieuwenrode, Humbeek en Grimbergen richting Ring is drukker geworden. Dagelijks overschrijden heel wat chauffeurs in die straten de maximaal toegestane snelheid.

Vooral in de Meerstraat is de situatie problematisch. Chauffeurs die zich wel aan de toegestane snelheidslimiet houden, worden er stelselmatig ingehaald door te hard rijdende wagens. Het college voert daarom nu een inhaalverbod in. Het treft ook de nodige voorbereidingen om de zone 50 rondom deze verkeersas verder uit te breiden.

Op termijn wordt in de Meerstraat en de andere straten grenzend aan deze verkeersas een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en zullen deze straten ook anders ingericht worden, met de bedoeling ook de snelheidsproblematiek op een meer structurele manier aan te pakken.