Intensieve alcoholcontroles in juni in Vlaams-Brabant

In juni start Vlaams-Brabant het ‘provinciaal actieplan tegen dronkenschap achter het stuur’. Met dit plan wil de provincie i.s.m. met de politiezones en de federale politie het aantal verkeersongevallen veroorzaakt door rijden onder invloed, verminderen. En dat betekent dus extra controles. Ook zullen de politiediensten extra controleren op het dragen van de gordel.

Vorig jaar noteerden de politiediensten in onze provincie 3.328 verkeersongevallen met gewonden. Dat cijfer blijft sinds 2013 dalen. 12,5% van deze ongevallen werd veroorzaakt door het rijden onder invloed. Daarom zullen er in juni extra alcoholcontroles georganiseerd worden in de provincie. Om nog meer verkeerswinst te boeken controleren de politiediensten ook op het dragen van de gordel. Een gordel vergroot de kans aanzienlijk om het er bij een ongeval levend vanaf te brengen.