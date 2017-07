Internationaal jeugdkamp in Vilvoorde

Sinds vorige vrijdag organiseert de jeugdvereniging CISV België voor het 3e jaar op rij een internationale kamp voor tieners in Vilvoorde. Jongeren van over de hele wereld komen samen om een multiculturele vakantie te beleven.

CISV is een jongerenorganisatie die kinderen van over heel de wereld samenbrengt. Dat gebeurt in de zomerperiode in verschillende landen. Bedoeling is om vooroordelen weg te werken. Het kamp duurt vier weken. Als jongeren uit zo’n 20 landen een maand samenleven dan leidt dat tot internationale vriendschappen en precies dat is de bedoeling.

Straks een verslag in ons nieuws.