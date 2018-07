Internationaal kamp in Vilvoorde

In de zomer gaan heel wat jongeren op kamp. In het internaat van de middelbare school KTA Horteco in Vilvoorde verblijven momenteel een 150-tal jongeren van over de hele wereld voor twee internationale kampen van CISV. Het kamp van de 11-jarigen duurt maar liefst vier weken.

CISV, een afkorting voor Children International Summer Village, is een internationale vereniging die kampen organiseert in zeventig landen over de hele wereld. In de jaren '50, kort na de tweede wereldoorlog, richtte een Amerikaanse kinderpsychologe de organisatie op.

“Zij had het idee om kinderen van verschillende culturen en landen samen te brengen zodat ze zien welke verschillende culturen er zijn, maar ook hoe gelijk jongeren zijn. Op die manier wou de psychologe aantonen dat jongeren met verschillende achtergronden, toch perfect met elkaar kunnen samenleven,” zegt Joep Nieuwenhuis, voorzitter van CISV.

Het concept én het idee erachter slaat nog altijd aan. Meer dan 60 jaar na de oprichting worden nog altijd jongeren uit Europa, Azië, Amerika en Oceanië samengebracht.

"Mijn mama heeft vroeger een CISV-kamp gedaan. Toen ik klein was, heeft ze mij daar mooie verhalen over verteld. Ik kon niet wachten tot ik oud genoeg was om deel te nemen,” zegt deelneemster Clara Criado Alvarez uit België.

Aaron Walker uit Australië vult Claudia aan. “Ik vind het superleuk dat ik nu connecties heb over de hele wereld. Zo’n internationale groep, je komt ze niet vaak tegen op kamp.”