Internationale Vrouwendag voor gelijke rechten

Vandaag is het Internationale vrouwendag. In zo’n 45 landen voeren vrouwen vandaag actie tegen het sociale, politieke, morele en verbale geweld tegen vrouwen. Ook in Brussel was er een manifestatie aan de Europese instellingen.

Op 8 maart 1908 werd de eerste staking georganiseerd in New York. De vrouwen kwamen de straat op voor een achturige werkdag, voor betere werkomstandigheden en kiesrecht. 100 jaar later is er nog steeds werk aan de winkel. Want ondanks de vrouwen vandaag 50% van de wereldbevolking vormen doen ze wel 66% van al het werk. Bovendien verdienen ze slechts 10% van het wereldinkomen en hebben ze slechts 1% van de bezittingen. In 45 landen voeren daarom vrouwen maar ook mannen actie onder de noemer ‘International Women’s Strike’. In ons land namen onder meer De Vrouwenraad (dat is de koepel van zo’n 40 vrouwenorganisaties), Femma, Zij-kant en Hart boven Hard deel.