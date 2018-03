Interrand en EcoWerf vervoeren huishoudelijk afval per boot

De CO2-uitstoot bij vervoer over het water is de helft lager dan via de weg. Dit is onder meer te danken aan het feit dat het schip dat Van Moer Logistics hiervoor inzet uitgerust is met een hypermoderne motor met katalysatoren. Daarnaast is het brandstofverbruik van het schip per ton en per kilometer zo'n vier keer lager. Als gevolg van de vereiste bijkomende logistieke bewegingen - het op- en afladen van het afval op het schip en transport vanop de kade 5 km verderop naar Beveren - is de kostprijs via het water evenwel 12 euro per ton duurder. Die hogere kostprijs wordt voor 4 euro gedragen door de gemeenten en intercommunales. OVAM verlaagde bovendien de milieuheffing. De rest wordt bijgepast door de Vlaamse Waterweg en Indaver.

Bij de afvalintercommunale EcoWerf zijn momenteel 27 van de 30 gemeenten uit het arrondissement Leuven aangesloten. Interrand is de afvalintercommunale van Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Sinds midden vorig jaar wordt overigens ook een belangrijk deel van het huishoudelijk afval uit de rest van Halle-Vilvoorde vanuit Vilvoorde per schip vervoerd naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. In totaal gaat het op jaarbasis voor heel Vlaams-Brabant om 60.000 ton dat voortaan door middel van schepen getransporteerd zal worden. In totaal haalt dit watertransport jaarlijks circa 2.400 vrachtwagens met opleggers van de weg.