Interrand start vanaf 1 januari 2018 met de ophaling van roze zak aan huis

Mark Van Roy (voorzitter Interrand): “In Vlaanderen lopen verschillende proefprojecten om de inzameling van de blauwe pmd-zak uit te breiden. Maar de timing voor de invoering ervan is zeer onzeker. Als afvalintercommunale vinden we de dienstverlening aan de burgers zeer belangrijk. Vandaar dat we beslissen hier niet op te wachten en onze inwoners met ingang van januari 2018 een bijkomende dienst aan te bieden in de vorm van de ophaling aan huis van hun plasticafval dat niet in de blauwe PMD-zak terecht kan.”

Door deze afvalfractie, die een belangrijk onderdeel van het restafval uitmaakt apart op te halen, laat de intercommunale haar inwoners toe mee te werken aan een nog betere recyclage.

“Van deze plastics maakt men namelijk allerhande nuttige toestellen zoals tuinmeubilair en verkeersinfrastructuur. Bijkomend drukken we de factuur voor onze burgers, die minder moeten uitgeven voor hun restafval dat in de gewone beige huisvuilzak terecht komt. ” Aldus nog Mark Van Roy.

Annelies Vanderlinden (ondervoorzitter): “ Met deze dienstverlening spelen we in op de vele vragen die we krijgen van onze inwoners. Ook kiezen we er bewust voor om de prijs van de roze zak niet te laten stijgen. Hierdoor blijft die met € 0,25 / zak een goedkope zak. Doordat we hem aan huis ophalen, denken we dat nog meer burgers hiervan gebruik zullen maken vermits ze niet meer de verplaatsing naar het recyclagepark moeten maken.”

Jan De Broyer (directielid): “Voor ons is het niet alleen belangrijk om een goede en kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan onze burgers, maar ook de milieuaspecten spelen een rol bij onze beslissing. Nu wordt restafval verbrand en moeten mensen met hun roze zak naar het recyclagepark. Doordat er minder restafval verbrand moet worden en mensen voor deze afvalfractie niet meer met de wagen naar het park moeten rijden, helpen we de CO2 uitstoot te verminderen. Op de recyclageparken is de inzameling van de roze zak al een succes en ongetwijfeld zal dit ook blijken bij de inzameling aan huis.”

Mark Van Roy (voorzitter): “Vanuit Interrand zien we de roze zak als een tijdelijk systeem. Voor de toekomst pleiten we voor een algemene invoering van 1 inzamelsysteem voor alle plastic, van welke aard ook, drankkartons en metalen verpakkingen via de paarse zak (blauwe pmd-zak + roze zak) in Vlaanderen. Onze inwoners zijn milieubewuste mensen, maar het sorteren wil niet altijd lukken. We willen een systeem dat zo eenvoudig mogelijk is en budgetvriendelijk.”

Nu de verwachting is dat men ten vroegste tegen 2020 de paarse zak zou invoeren, willen de Druivengemeenten hier niet op wachten. Hun inwoners zullen dus vanaf januari 2018 ook deze plastics, voornamelijk afkomstig van verpakkingsmateriaal, aan de voordeur kwijt kunnen.