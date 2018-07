Intradura vervroegt afvalophaling door warme weer

De afvalintercommunale Intradura, dat 19 gemeenten bedient in Halle-Vilvoorde, vervroegt vanaf morgen de afvalophalen. Die zullen starten om 5 uur in plaats van 6 uur. Intradura vraagt aan de inwoners daarom om het afval de avond voordien al buiten te zetten.

De vervroeging duurt zeker al tot en met 5 augustus. Naast de huis-aan-huis-ophalingen worden ook de kolkenspoelingen en de containerdienst vervroegd. “Het gaat om alle buitenactiviteiten. “Onze ophalers en chauffeurs moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen, zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord,” zegt Intradura.

Als de hitte ook na 5 augustus aanhoudt, zal de maatregel verlengd worden. “Zet dus best je afval de avond voordien al buiten. Zo ben je zeker dat jouw zak of doos op tijd buitenstaat. Verder raden we de inwoners houden aan om de Facebookpagina, website of de communicatiekanalen van de gemeenten in de gaten te houden. ” besluit Intradura.