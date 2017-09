Intro Fashionstore neemt bekende kledingwinkel BOBO over

Intro Fashionstore neemt de bekende kledingwinkel BOBO over. BOBO in Tremelo is bekend van zijn modeshows met BV’s en vierde dit jaar zijn veertigste verjaardag. Maar de eigenaars waren op zoek naar een overnemer en hebben die nu ook gevonden bij de familie Floru.

In 2008 stampten de twee Floru-broers en hun zus Intro Fashion Store uit de grond. Momenteel hebben ze filialen in Asse, Wetteren en Denderleeuw en een webshop. En vanaf morgen komt daar ook de BOBO-winkel in Tremelo bij. Zowel Bobo Tremelo als Intro Fashion Store behouden hun eigen identiteit.

Begin dit jaar zag het er nog naar uit dat BOBO in Tremelo de deuren zou sluiten. Niet enkel bij klanten, maar ook bij heel wat bekende Vlamingen die al jaren fan zijn van de winkel. Maar zover hoeft het dus niet te komen. “Veertig jaar lang stond ik aan het roer van een mooie, bloeiende zaak, maar nu is de tijd rijp om de fakkel door te geven. Met de familie Floru vond ik de geschikte overnemer. Wat de doorslag gaf voor de overname? Het feit dat het om een hechte familie, met twee broers en een zus gaat, die dezelfde passie voor fashion als ik in hun bloed hebben”, glimlacht de voormalige eigenaar van BOBO Jan Van Leemputten.

Ook de familie Floru is blij met de overname. “BOBO is de referentie voor de fashionista. De zaak weet telkens als eerste de nieuwste trends te brengen. Ze spelen kort op de bal en komen continu met nieuwe items op de proppen. Aan het ijzersterke concept van BOBO wordt dus niet gesleuteld”, verduidelijkt Sammy Floru. Ook voor het personeel van BOBO blijft alles bij het oude.