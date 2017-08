De invoering van een zone 30 in Melsbroek wordt 4 maanden uitgesteld.

Normaal was de snelheidsbeperking in de Steenokkerzeelse deelgemeente voorzien voor vorige week, maar het politiereglement dat de zone mogelijk moest maken werd teruggefloten. Het gemeentebestuur moet het reglement nu aanpassen, ten vroegste op 1 december zal de zone 30 in Melsbroek van kracht zijn.