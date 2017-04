Inwoner krijgt dan toch 180.000 euro schadevergoeding van Dilbeek

De rechtbank van eerste aanleg gaf de gemeente Dilbeek tien maanden de tijd om het probleem op te lossen. Zo niet volgde een dwangsom per overschreden kalenderdag. De uitspraak kwam er eind 2012, maar de werken begonnen pas in november 2013 en eindigden in april 2014. Langer dan de opgelegde 10 maanden dus. Volgens het gemeentebestuur zijn er verschillende oorzaken voor het uitstel. Zo is Dilbeek afhankelijk van nutsmaatschappijen en moet het eerst een studiebureau aanduiden en een aanbesteding uitschrijven. De rechter gaf Dilbeek grotendeels gelijk maar de buurtbewoner ging in beroep tegen de uitspraak. Met succes, want het Hof van Beroep veroordeelt de gemeente nu tot een schadevergoeding van 180.000 euro.