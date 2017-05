Inwoners Pepingen meten fijn stof met 'air-bezen'

Pepingen wil in het raam van de klimaatneutraliteit de luchtkwaliteit in de gemeente in kaart brengen. En dat kan aan de hand van ‘biomagnetische monitoring’ van de bladeren van aardbeiplanten. Aardbeien zijn uitermate geschikt als meetstation omdat ze goed in staat zijn om verkeersgerelateerde partikels op te vangen en vast te houden.

Tot 24 juni moeten de deelnemers de planten thuis verzorgen, voldoende water geven, niet bemesten en vrij blootstellen aan wind en regen. Het wordt ook best geplaatst op een vensterbank op de eerste verdiepingen aan de straatkant.

Op 24 juni brengt iedereen de 5 oudste onbeschadigde samengestelde bladeren in een gecodeerd zakje opnieuw naar het gemeentehuis. Nadien zullen de bladeren geanalyseerd worden in een labo en weten we hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Pepingen.