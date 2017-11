Inwoners van Opwijk en Kampenhout kunnen goedkoop stookolietanks laten verwijderen

In Opwijk en Kampenhout bieden de gemeentelijke milieudiensten en de Intercommunale Leuven particulieren de mogelijkheid om hun oude stookolietanks tegen voordelige voorwaarden te laten saneren. Olietanks die niet meer gebruikt worden kunnen ernstige schade aanrichten aan het milieu en moeten daarom worden verwijderd of opgevuld met inert materiaal. Inwoners van Opwijk en Kampenhout kunnen intekenen op een groepsaankoop, waardoor de sanering van een tank een stuk goedkoper wordt.

Volgens Inez De Coninck, schepen van Leefmilieu in Opwijk, wachten eigenaars van een niet meer gebruikte tank niet te lang om de tank te verwijderen of te laten behandelen. "Een lekkende tank kan bodemverontreiniging veroorzaken. In dat geval moet je alle grond laten vervangen door nieuwe grond. Het is dus echt wel belangrijk dat men de oude tanks leegmaakt en opvult of laat weghalen", aldus de schepen.

Opwijkenaren kunnen in onbruik geraakte stookolietanks laten verwijderen tegen voordelige voorwaarden. Samen met Kampenhout en zes gemeenten uit het arrondissement Leuven is Opwijk een groepsaankoop gestart om zo de kosten te drukken. De intercommunale Interleuven staat in voor de coördinatie. In Opwijk alleen al zijn er 115 mensen geïnteresseerd en daarvan zijn al 77 oi-ffertes goedgekeurd.

Wie zelf eigenaar is van een in onbruik geraakte tank, kan contact opnemen met de milieudienst van Opwijk.