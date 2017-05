Ish Ait Hamou wordt eerste Vilvoordse stadsambassadeur

Ish Ait Hamou is bij het brede publiek vooral bekend als als choreograaf en sinds 2012 als jurylid van 'So You Think You Can Dance', een danswedstrijd die in ons land wordt uitgezonden door VTM. Hij was als choreograaf ook te zien in 'Dansdate' VTM' en In 2016 presenteerde hij het dansprogramma 'Alors on danse'. Hij nam ook deel aan het VIER-programma 'Terug Naar Eigen Land' van Martin Heylen, een programma over de route die vluchtelingen moeten nemen om in Europa te geraken.

Ish is ook auteur van boeken als 'Hard hart' (2014) en 'Cécile (2015). In het kader van een Te Gek?! campagne verscheen vorig jaar zijn novelle 'Als je iemand verliest die je niet kan verliezen'. In 2016 kreeg hij op het Festival van de Gelijkheid in Gent van organisator Curieus de Prijs van de Gelijkheid 2016.

Vrijdag geeft de stad Vilvoorde meer toelichting over wat het ambassadeurschap van Ish precies zal inhouden.