Ish maakt debuut als regisseur

Ish Ait Hamou, de Vilvoordse choreograaf en auteur die bij het grote publiek vooral bekend is als jurylid bij 'So You Think You Can Dance', maakt binnenkort zijn debuut als filmregisseur. Voor zijn allereerste kortfilm, die 'Klem' zal heten, schreef hij zelf het scenario.