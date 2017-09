Isla-Meat Lennik slacht 3.500 schapen in 3 dagen tijd

1 september is niet alleen de start van het nieuwe schooljaar. Voor de moslims is 1 september dit jaar ook de dag van het Offerfeest. Bij Isla-Meat in Lennik worden de komende 3 dagen maar liefst 3.500 schapen geslacht.

Isla-Meat is één van de grootste halal-slachthuizen van het land. Het is, naast een tijdelijke slachtvloer in Wolvertem, tevens de enige plek in onze regio waar schapen traditioneel geslacht worden. Vandaag worden in Lennik maar liefst 2.000 schapen geslacht. Morgen zijn er dat nog eens 1.000 en zondag nog eens 500. Het slachthuis heeft zelfs een afwijking aangevraagd om ook op zondag te mogen slachten, gezien het Offerfeest 3 dagen lang gevierd wordt.

Om alles in goede banen te leiden, worden de mensen die naar het slachthuis in Lennik komen afgezakt maar met mondjesmaat toegelaten. De moslims komen vaak van ver. Logisch, want Isla-Meat mag als erkend slachthuis ook onverdoofd slachten. Vanaf 2019 wordt dat verboden in Vlaanderen en dat baart het slachthuis in Lennik zorgen. "Wij zullen moeten nagaan of er andere afzetmarkten te vinden zijn", klinkt het .

Meer over het Offerfeest, vanavond in het nieuws op RINGtv