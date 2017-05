ISS opent nieuw hoofdkantoor in Vilvoorde

ISS stelt in ons land bijna 10.000 mensen te werk en is daarmee een van de grootste werkgevers in de privésector. “Vroeger hadden we een kantoor in Koningslo en in Anderlecht. De twee hebben we nu ondergebracht in een nieuw en modern hoofdkantoor in Vilvoorde”, aldus Dirk Van den Steen van ISS Facility Services.

ISS verzorgt verschillende diensten aan bedrijven: van schoonmaak en onderhoud tot catering. En het bedrijf doet het goed, want het afgelopen jaar kende het een forse groei. Ook het aantal werknemers steeg van 8.900 naar 9.350 werknemers.