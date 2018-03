Jürgen Roelandts klaar voor wielerklassiekers

Jürgen Roelandts staat voor de weken van de waarheid want de Vlaamse klassiekers staan voor de deur. Vandaag start de Vilvoordenaar in de E3 Harelbeke. Zondag staat hij aan de start van Gent-Wevelgem. Hoe zit het met de vorm van Roelandts en welke rol mag hij spelen bij zijn nieuwe ploeg BMC? RINGtv ging in gesprek.

Jürgen Roelandts heeft het naar zijn zin bij BMC. Dat blijkt ook uit de resultaten. Vorig weekend werd hij nog knap vijfde in Milaan-San Remo. “Het geeft vertrouwen voor de koersen die komen. Het was nog een beetje twijfelachtig in Parijs-Nice zeker in het begin omdat ik last ondervond van mijn val voor het openingsweekend. Maar de pijn verdween en tegen het einde van Parijs-Nice voelde ik me echt goed,” zegt Roelandts.

Bij BMC rijdt Roelandts samen met Olympisch kampioen Greg Van Avermaet. De rolverdeling in de Vlaamse klassiekers is duidelijk. “Hij heeft ze vorig jaar allemaal gewonnen: Gent-Wevelgem, E3 Harelbeke, Parijs-Roubaix en tweede in de Ronde van Vlaanderen. Het eerste doel is om Greg bij te staan in de finales. In principe kan je gerust zeggen dat ik zijn meesterknecht word,” aldus Roelandts.

Zelf heeft Roelandts Gent-Wevelgem wel met stip aangeduid in zijn agenda. “Die koers ligt mij heel goed. De voorbije 5 jaar ben ik er telkens in de top-10 geëindigd. Gent-Wevelgem heeft de reputatie van een sprintkoers, maar de laatste jaren is er altijd een kleine groep vooruit. Soms 6 man, soms 2. Het wordt afwachten, ook met de weersomstandigheden. Maar als we met een grote groep richting de eindstreep trekken, is de kans groot dat de ploeg mijn kaart trekt,” besluit Roelandts.