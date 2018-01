Jürgen Roelandts voor het nieuwe seizoen: “Heb gedacht aan stoppen”

Door het aanhoudende blessureleed heeft Vilvoordenaar Jürgen Roelandts de voorbije maanden overwogen te stoppen met wielrennen. Dat zegt hij vandaag in een interview met jouw zender. Niettemin heeft hij er nu weer alle vertrouwen in: Roelandts begint dit seizoen op zijn 32ste aan een nieuw avontuur bij het BMC van Greg Van Avermaet.

De wielrenner uit Sint-Martens-Bodegem bij Dilbeek, die nu in Vilvoorde woont, stapte deze winter na 10 jaar loondienst bij Lotto over naar BMC. Daar moet hij veelwinnaar Greg Van Avermaet aan nieuwe successen helpen. Roelandts, 32 intussen, is met z'n nieuwe ploeg momenteel op stage in Spanje. Daar konden wij hem vandaag spreken.

De voorbije jaren had Roelandts met heel veel pech af te rekenen. Hij brak een nekwervel in de Tour Down Under, en in augustus 2017 werd hij nog geopereerd aan de heup om overtollig kraakbeen te verwijderen. Roelandts dacht op een bepaald moment zelfs aan stoppen.

