Jaagpad onder spoorbruggen Halle weer open

In Halle is het jaagpad op de rechteroever van het kanaal eindelijk weer open. Door aanslepende werken aan de oever was het al sinds het najaar van 2015 afgesloten.

Fietsers en wandelaars moesten al die tijd een flinke omweg maken. Maar nu kunnen de doorgang tussen de Bospoortbrug in Halle en de sluis in Lembeek op de rechteroever van het kanaal weer nemen. “Daarmee komt eindelijk een einde aan werken die opgestart werden in het najaar van 2015”, zegt bevoegd minister Ben Weyts.””De werken waren nodig om de sterk verouderde en instabiele oeverconstructie te vernieuwen. Tegelijkertijd werd het kanaal plaatselijk rechtgetrokken en werd de oever verstevigd. Ik bedank de omwonenden en de vele gebruikers van het jaagpad voor hun geduld. Er zijn tijdens de werken helaas onvoorziene technische problemen gerezen. Het rotsgesteente in de ondergrond heeft ons parten gespeeld”. Eens de nieuwe Zuidbrug in Halle er ligt, zal de nieuwe oever nog verder worden doorgetrokken. “Tijdens de werken aan de Zuidbrug zal de doorgang van het jaagpad op de rechteroever dus altijd gegarandeerd blijven”, zegt Weyts.