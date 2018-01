Jambon in dialoog met Civiele Bescherming in Liedekerke

Het personeel van de Civiele Bescherming trok gisteren naar de nieuwjaarsreceptie van de N-VA in gemeenschapscentrum de Warande in Liedekerke. Daar was federaal minister Jan Jambon uitgenodigd als gastspreker. Onlangs besliste de regering dat de Civiele Bescherming in Liedekerke eind dit jaar dicht moet. Het personeel, dat een rouwband droeg op de dienstkledij, wilde daarom graag nog een gesprek met de minister. Jan Jambon ging daarop in. De dialoog verliep in een serene sfeer.