Jambon vraagt samenwerking met gemeenten rond transmigranten

Nadat vorige week bleek dat er opnieuw meer transmigranten zijn op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden en op andere parkings in ons land, roept minister van Binnenlandse Zaken Jambon alle burgemeesters op om samen te werken met de federale regering.

Vorige week nog zei waarnemend burgemeester van Dilbeek Elke Zelderloo aan RINGtv dat er opnieuw meer problemen zijn met transmigranten aan de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. Getuige daarvan het aantal tussenkomsten door de politie en klachten van omwonenden. Ook aan de snelwegparking in Jabbeke en in Zeebrugge zijn er opnieuw meer incidenten en moest de politie vorige week nog twee kampen van zo'n honderd migranten ontruimen. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon roept nu alle betrokken gemeenten op om samen te werken met de federale regering. Hij wil één gestroomlijnde aanpak. Intussen bekijkt Jambon of er meer maatregelen moeten komen voor bepaalde snelwegwegparkings. Zo wil de gemeente Dilbeek de parking in Groot-Bijgaarden 's avonds graag afsluiten.